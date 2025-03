Дейна Уайт за битката Джон Джоунс - Том Аспинал: Въпрос на време е

Президентът на UFC Дейна Уайт заяви, че е все по-близо до подписването за битка между шампионите в тежка категория на веригата Джон Джоунс и Том Аспинал.

Временният шампион в категорията Том Аспинал за последно победи Къртис Блейдс на събитието UFC 304 през лятото на 2024-а. Джоунс пък за последно нокаутира Стипе Миочич на изданието UFC 309 през ноември.

Само няколко дни преди това Аспинал призова Джоунс да се бият или да се пенсионира.

“Няма къде да отидеш, Джон! Трябва да се биеш с мен или да се пенсионираш. Всички знаят, че ме избягваш. Няма друг двубой за теб в момента”, категоричен бе англичанинът за "One on One".