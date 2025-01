Добри новини за Мъри Стоилов, Гьозтепе задържа голмайстора си и купува още един нов

2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık.



Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır.



We are delighted to announce the signing of Emersonn Correia da Silva on a… pic.twitter.com/DAhGtsJYJm