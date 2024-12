Германски национал аут до края на сезона

Achillessehnenriss bei Benjamin #Henrichs!@Henrichs39 hat sich am Freitagabend kurz vor Spielende der Partie beim @FCBayern einen Riss der rechten Achillessehne zugezogen. Das ergaben Untersuchungen am Samstag. Der Verteidiger wird am Montag in München operiert und anschließend… pic.twitter.com/YCyNvgr8AY