Street Fighter се завръща на Световното в Рияд

Световното първенство по електронни спортове отново ще се проведе в столицата на Саудитска Арабия - Рияд. Организаторите вече започнаха да обявяват и заглавията, в които ще се срещнат най-талантливите геймъри.

Стана ясно, че четвъртата игра, която ще бъде включена, е Street Fighter 6. Освен нея в списъка са още Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Warzone и мобилната игра Honor of Kings.