오랜만에 다시 뭉친 ‘Doran’ & ‘Gumayusi’

T1 입사 선배님께서 알려주시는 사옥의 꿀팁들으러 고고!🙌



'Doran' & 'Gumayusi' are back together again!

T1 HQ tour and tips from a senior T1 member to our new member! Let’s go! 🙌



📺: https://t.co/YkfJ4LFIJF#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/f0Y5tbEB05