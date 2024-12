Изненада в състава на Барселона срещу Майорка

Here are the 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗫𝗜𝘀 🆚 @FCBarcelona #MallorcaBarça 🔴⚫ https://t.co/a2JvK3drEr pic.twitter.com/xWVx8jfteH