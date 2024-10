We've been waiting for this! Introducing the updated #CS2 roster of 1win Team:



— Alexandr oz1k Sevastyanov

— Kirill cronuss Savin

— Rassim Jyo Valijev (IGL)

— Vladislav lattykk Vydrin

— Abay @HObbitcsgo Khassenov



We'll see the guys in action soon, but for now, welcome and wish… pic.twitter.com/RM96ymZ4W8