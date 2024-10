Кой ще запази перфектната си статистика? Бивол или Бетербиев?

“Someone’s O has got to go”, така гласи популярно коментаторско клише, което присъства във всяка една среща в бойните спортове, когато в сблъсък влизат двама спортисти, които не познават вкуса на загубата.

Тази вечер на ринга в Рияд ще се качат двама боксьори, които ще спорят не само за това кой ще запази перфектната си статистика, но и за статуса на безспорен шампион в лека-тежка категория.

Носителят на титлите на WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев ще се изправи срещу шампиона на IBO Дмитрий Бивол в планиран за 12 рунда дуел, който ще оглави поредната обещаваща зрелище боксова гала в Саудитска Арабия.

39-годишният Бетербиев е лек фаворит в дългоочакваната среща на ринга с по-младия с шест години Дмитрий Бивол. Чеченецът, който живее и тренира в Канада, има впечатляващите 20 нокаута в 20 двубоя в профи бокса, а в годините си в аматьорския бокс е печелил две европейски титли и една световна. Във визитката му като аматьор присъстват и злато от световна купа и сребърен медал от шампионат на планетата.

Безмилостният нокаутьор е познат с непрестанната си преса и физическа издържливост на ринга, която е пречупвала някои от най-здравите физически и опитни бойци в категорията до 80 килограма. Дори и да е разклатен, дори и да падне в нокдаун, Бетербиев винаги намира начин да се изправи и да стигне до победата. В последните четири години се боксира едва по един път в годината, тъй като натрупа няколко контузии, но треньорският му щаб уверява, че сега чеченецът е напълно здрав и готов за бой на 100%.

Бетербиев не остарява и е напълно здрав, заяви негов треньор

Тук е добър момент да припомним, че сблъсъкът Бетербиев - Бивол бе насрочен за първи юни, но в началото на годината роденият в Хасавюрт боксьор се оттегли поради контузия в коляното, която доведе до операция на менискус.

Дали амортизацията от близо 20 години бокс на най-високо ниво най-накрая ще застигне Бетербиев, или нокаутиращите му удари ще се окажат по-силни и от времето?

В 23 професионални двубоя Бивол никога не е падал в нокдаун. Роденият в Киргизстан боец печели всяка една от тези срещи, а в 12 от тях стига до нокаута. Неговият стил на игра, на пръв поглед, е перфектният антидот за Бетербиев. Двукратният световен шампион за кадети в аматьорския бокс има страхотно движение из ринга, като използва краката си с лекота, за да атакува и да се изтегля назад мигновено. И след това пак да атакува. И така, докато не чуе последния гонг или съперникът му не падне.

Защитата на Бивол е била тествана от агресивни боксьори като Саул Алварес, Джо Смит и Жан Паскал и винаги е минавала тези тестове с отличен.

33-годишният шампион на Международната боксова организация (IBO) сломява съперниците си, но не с мощни нокаутиращи удари, а с голям обем от прецизни и изтощаващи врага попадения. Ако Бивол успее да се опази от “чуковете” на Бетербиев в късните рундове, то пътят към победата със съдийско решение след 12 рунда техничен бокс от негова страна, изглежда като възможен вариант за края на тази среща.

Сила и непримирима воля или техника и прецизност? Сблъсъкът за титлите на четири от най-важните организации в профи бокса ще отговори на този въпрос.

Битките в Рияд започват в 20:00 часа българско време в събота (12.10). Очаква се Бивол и Бетербиев да се качат на ринга в полунощ, българско време. Sportal.bg ще отразява двубоя в реално време. Ето и списък с всички двубои:

Артур Бетербиев - Дмитрий Бивол (за титлите на WBC, IBF, IBO, WBO в полутежка категория)



Фабио Уордли - Фрейзър Кларк (за титлата на Великобритания в тежка категория)



Джей Опетая - Джак Мейси (за титлата на IBF в крузъруейт категория)



Крис Юбенк - Камил Шереметя



Бен Уитакър - Лиам Камерън



Скай Никълсън - Рейвън Чапман (за титлата на WBC в категория перо)



Мохамед Алакел - Хесус Гонзалес