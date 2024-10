Легенда на Реал Мадрид: Халфовата ни линия е твърде физическа и без особена креативност

💭 Pedja Mijatovic, sobre los problemas del @RealMadrid en #UCL



😠 "NO me convence el CENTRO DEL CAMPO"



😵 "Tchouameni, Camavinga y Valverde supone demasiado músculo y demasiada dureza con la pelota. Creo que no es un centro del campo adecuado para este juego del Real Madrid" pic.twitter.com/zKUimXdYE0