Бащата на Перес в болница след катастрофата в Баку

Antonio Pérez, padre de Checo, me confirma que está "ya todo bajo control". Afortunadamente se encuentra fuera de peligro tras sufrir un infarto.



"Me desmayé al terminar la carrera (de Fórmula 1)", me platica.



¡Pronta recuperación, estimado Toño!". @AntonioPerezJAL pic.twitter.com/rueoDf8esm