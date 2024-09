Отборът на Мъри се похвали със звездното попълнение от Челси

🇨🇮Profesyonel futbolcu David Datro Fofana ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.



🇨🇮An agreement has been reached with professional football player David… pic.twitter.com/w3RIpk3YtM