ЦСКА - София се разминава с трансферна цел

🚨 @wlodar85: Z tego, co słyszę, Blaz Kramer nie trafi do CSKA Sofia. Dziś Słoweniec będzie do dyspozycji Goncalo Feio w meczu z Motorem Lublin.



Czytaj dalej: https://t.co/vFugccNjDshttps://t.co/vFugccNjDs