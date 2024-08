Японка спечели първото злато по брейк-денс в историята на Олимпийските игри

HISTÓRICO!



A primeira medalha de ouro da história do Breaking nas Olimpíadas é japonesa.



A modalidade estreou neste ano nos Jogos Olímpicos.



Ami Yuasa 🇯🇵 derrotou a lituana Dominika Banević na grande final do Breaking feminino e ficou com o ouro.

pic.twitter.com/9BVotwWlQK