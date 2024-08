Хари Лаврейсен с втора олимпийска титла в колоезденето

Victory for Harrie Levreysen in Men’s Sprint! 🥇

He claims gold in the men’s sprint track cycling event! An incredible performance filled with speeeeeeed. Congrats champion 🇳🇱

Harrie Levreysen empêche l'or en cyclisme sur piste sprint ! Bravo champion 🇳🇱🥇#Paris2024 pic.twitter.com/T8Nat2xVMr