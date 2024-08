Злато и бронз за САЩ в спортната гимнастика!

Simone Biles, en Légende à Paris

La GOAT est de retour ! Après une médaille d'or par équipe, Simone Biles remporte sa 39ème médaille et sa 6ème en or aux Jeux Olympiques 👏

-

Welcome back Simone, glad to see you smile on the podium again 🫶🐐#Paris2024 pic.twitter.com/oiLTMtvLDq