Пафос се сгромоляса на старта на Лига Европа

▶️ IF Elfsborg 🇸🇪 – Pafos FC 🇨🇾 3:0 (1:0)



⚽️ 1:0: 7’ B. Zeneli

⚽️ 2:0: 59’ N. Hult

⚽️ 3:0: 82’ P. Frick



Wicemistrzowie Szwecji zezłomowali Cypryjczyków. Pewne zwycięstwo, ważne +0,250 punktu do rankingu i wielki krok w kierunku awansu do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy 🔝 pic.twitter.com/5EZXq12vTv