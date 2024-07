Британците се веселят мощно преди мача с Швейцария

Голямо английско веселие пада в центъра на Дюселдорф преди мача на Трите лъва с Швейцария на Евро 2024.

Англичаните са навсякъде в Дюселдорф - фен с шест бири на главата

Британците заформиха дансинг, на който кършат снага и развяват шалове и знамена под звуците на Hey Jude на The Beatles, популярното на големи футболни първенства парче It's Coming Home и кавъра на I Will Survive на Глория Гейнър от Мондиал'98.

Атмосферата покрай стадиона в Дюселдорф преди Англия - Швейцария

В забавата участват и нидерландци, които се гласят да викат за "лалетата" по-късно вечерта срещу Турция

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Германия

