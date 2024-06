Порше начело в края на тестовия ден преди "24 часа на Льо Ман"

#LeMans24 - And this is where the two #Porsche #911GT3R in the #LMGT3 class finished the second and final session of the @24hoursoflemans test day ⬇️



P20 - #92 #MantheyPureRxcing

P21 - #91 #MantheyEMA#Raceborn pic.twitter.com/nfgEHbcJ5C