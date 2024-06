Албанците първи пристигнаха в Германия

Selling the following Uefa Euro 2024 Tickets

Spain🇪🇸 vs Italy🇮🇹

Serbia🇷🇸 vs England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Portugal🇵🇹 vs Czechia 🇨🇿

Italy🇮🇹 vs Albania🇦🇱

Croatia🇭🇷 vs Albania🇦🇱

Hungary🇭🇺 vs Switzerland🇨🇭

Germany🇩🇪 vs Hungary🇭🇺



Dm to buy..strictly DM to avoid scams.#EURO2024 #Germany #UEFA pic.twitter.com/sdKPbZQJkq