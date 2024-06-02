Георги Колев пак е най-точния стрелец на Северозапад (всички голмайстори – сезон 2023-2024)

Георги Колев е голмайстор номер едно в току що завършилия сезон на Северозападната Трета лига. Той спечели приза и през миналата кампания, когато реализира 33 гола. Сега разтресе противниковите мрежи 34 пъти, допринасяйки за спечелването на първото място от Локомотив (Горна Оряховица) в първенството. В него, „железничарите“ са най-резултатния отбор с 93 попадения. През есен 2023 г., Колев вкара 19 гола и изоставаше с един от конкурента си в последните сезони Любомир Генчев. Именно нападателя и играещ треньор на Янтра (Полски Тръмбеш) е втори сега при реализаторите с 25 гола. Синът на Бончо Генчев вече е печелил голмайсторския приз на групата. През последните сезона, в нея се заформи оспорван двубой за отличието между Генчев и Колев. Призовата тройка в последната кампания допълва Мартин Милков от Ювентус (Малчика) с 23 гола.

Северозападна Трета лига – голмайстори – сезон 2023-2024

34 – ГЕОРГИ КОЛЕВ – Локомотив (Горна Оряховица);

25 – Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш);

23 – Мартин Милков – Ювентус (Малчика);

17 – Сергей Георгиев – по 8 гола за Дунав (Лом) и 9 гола за Локомотив (Мездра);

15 – Добрин Петров – Севлиево, Християн Кожухаров – Янтра (Полски Тръмбеш);

14 – Васил Калоянов – Локомотив (Мездра);

13 – Димитър Николов – Академик (Свищов);

12 – Митко Панов – Ботев II (Враца);

11 – Кристиян Иванов – Академик (Свищов), Цветан Петров – Вихър (Славяново);

10 – Димитър Байдаков – Локомотив (Горна Оряховица), Кристиян Димитров – Локомотив (Мездра), Калоян Ненчев – Етър II (Велико Търново), Митко Русанов – по 2 гола за Дунав (Лом) и 8 гола за Вихър (Славяново);

9 – Кристиян Дечев – Локомотив (Горна Оряховица), Момчил Емилев – Академик (Свищов), Стефан Гинчев – Павликени, Мартин Трифонов – по 3 гола за Партизан (Червен бряг) и 6 гола за Ювентус (Малчика);

8 – Иван Ганев – Академик (Свищов), Стилян Спасов, Стивиан Макавеев – Севлиево, Радостиан Димитров – Етър II (Велико Търново), Вавиян Ваньов – Дунав (Лом), Васил Андреев – Боруна (Царева ливада);

7 – Георги Недков – Севлиево, Йордан Йорданов – Павликени;

6 – Радослав Захариев – Дреновец Иван Нешков – Ботев II (Враца), Христо Димов – Партизан (Червен бряг), Димитър Костадинов – по 4 гола за Локомотив (Горна Оряховица) и 2 гола за Академик (Свищов), Ростислав Данчев – по 1 гол за Севлиево и 5 гола за Локомотив (Горна Оряховица), Ивайло Емилов Иванов – по 4 гола за Вихър (Славяново) и 2 гола за Левски 2007 (Левски);

5 – Андрей Цой – Академик (Свищов), Николай Георгиев – Севлиево, Георги Иванов – Етър II (Велико Търново), Мартин Ботев – Павликени, Александър Веселинов – Дреновец, Венцислав Миленов – Левски 2007 (Левски), Милен Тонев – Партизан (Червен бряг), Александър Скорчев, Николай Банов, Йоан Петков – Боруна (Царева ливада);

4 – Кристиян Райчев, Даниел-Виктор Кънчев, Тодор Бакърджиев – Локомотив (Горна Оряховица), Иван Тренчев – Севлиево, Ваньо Иванов – Локомотив (Мездра), Александър Иванов – Етър II (Велико Търново), Даниел Йорданов – Павликени, Велислав Петров, Емануел Виейра Де Соуса – Дреновец, Любомир Вачев – Боруна (Царева ливада);

3 – Янислав Цачев, Христо Марков, Николай Иванов, Красен Трифонов – Локомотив (Горна Оряховица), Калоян Митев – Академик (Свищов), Уилфред Коуакоу, Никола Арнаудов, Мариян Огнянов – Севлиево, Асен Русинов, Кристиян Йотов – Локомотив (Мездра), Д Тони Маречков – Янтра (Полски Тръмбеш), имитър Колев, Светломир Събев – Етър II (Велико Търново), Благовест Ленков, Жулиен Бенков – Вихър (Славяново), Тодор Чирпанов – Павликени, Янек Кирилов, Ангел Каишев – Дреновец, Даниел Ничев – Ювентус (Малчика), Ивайло Раденцов, Стефан Христов – Левски 2007 (Левски), Ивайло Дудушки, Петър Кепов – Ботев II (Враца), Георги Петков – Партизан (Червен бряг), Иван Михов, Цвети Неделчев – Дунав (Лом), Мартин Ширтев – Боруна (Царева ливада);

2 – Мариян Иванов, Ивайло Тихомиров Тодоров – Локомотив (Горна Оряховица), Петър Димитров Петров, Красимир Русинов, Йордан Желев – Академик (Свищов), Християн Пенчев, Денислав Николов – Севлиево, Николай Ганчев, Ивайло Бояджиев, Михаил Бешев – Локомотив (Мездра), Красен Славчев, Димитър Динев, Калоян Иванов Илиев – Янтра (Полски Тръмбеш), Константин Генков, Кристиян Григоров, Тони Паликрушев, Калин Иванов – Вихър (Славяново), Пламен Илиев, Ахмед Мурад, Денис Дачев – Павликени, Владислав Христов, Мартин Маринов, Ангел Боев – Ювентус (Малчика), Любомир Борисов, Атанас Петров, Асен Медведев – Левски 2007 (Левски), Цветомир Параскевов – Ботев II (Враца), Калоян Тодоров – Партизан (Червен бряг), Майкъл Рангелов – Дунав (Лом), Ивайло Григоров Иванов – Боруна (Царева ливада), Денис Димитров – по 1 гол за Дунав (Лом) и 1 гол за Дреновец, Дейвид Симеонов – по 1 гол за Левски 2007 (Левски) и 1 гол за Партизан (Червен бряг);

1 – Борислав Марков, Тодор Горанов, Владислав Тодоров, Ивайло Илиянов Тодоров, Петър Красимиров Петров – Академик (Свищов), Денис Георгиев, Мартин Корназов, Алекс Георгиев, Никола Какамъков, Иван-Йоанис Атанатос, Атанас Фиданин – Севлиево, Кристиян Атанасов, Васил Сапунджиев, Антоан Драгомиров – Локомотив (Мездра), Тихомир Антонов, Исмаил Мастънов, Момчил Кузманов, Александър Божуранов – Янтра (Полски Тръмбеш), Дейвид Василев, Денис Мартинов, Александър Спасов, Александър Краев, Атанас Атанасов, Калоян Калчев, Павел Иванов, Йоан Маринов, Росен Върбишки – Етър II (Велико Търново), Светослав Кръстев, Марио Наков – Вихър (Славяново), Мартин Георгиев, Ивелин Иванов, Стефан Недялков, Ивайло Велчев, Георги Христов – Павликени, Антон Петров, Теодор Тошев, Деян Захариев, Алекс Тодоров, Денис Николов – Дреновец, Ивайло Дюлгеров, Владимир Тодоров, Валентин Антонов – Ювентус (Малчика), Мартин Димитров, Тихомир Тодоров, Павел Челестинов, Милен Ивов, Иван Аделинов Иванов, Траян Димитров, Митко Красимиров, Джанко Танев – Левски 2007 (Левски), Мирослав Маринов, Георги Василев, Георги Георгиев, Тихомир Тодоров, Боил Цветков, Николай Стефанов – Ботев II (Враца), Любомир Иванов, Дилян Димитров, Здравко Кръстев, Младен Николаев – Партизан (Червен бряг), Кристиян Атанасов – Дунав (Лом), Антониан Харалампев, Станислав Иванов, Калоян Стефанов Илиев, Ивайло Илиев, Иван Велев – Боруна (Царева ливада).

Северозападна Трета лига – автоголове – сезон 2023-2024

1 – Иван Велев – Боруна Царева ливада (срещу Павликени);

1 – Тодор Цонев – Ботев II Враца (срещу Янтра ПТ);

1 – Васил Сапунджиев – Локомотив Мездра (срещу Ювентус Малчика);

1 – Кристиян Димитров – Локомотив Мездра (срещу Етър II);

1 – Андерсон Силва – Севлиево (срещу Ботев II Враца);

1 – Мартин Маринов – Ювентус Малчика (срещу Янтра ПТ);

1 – автогол – Ботев II Враца (срещу Дреновец).

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