Иван Зайцев преминава към плажния волейбол?

Италианската звезда и диагонал Иван Зайцев обмисля да прекрати кариерата си в класическия волейбол в зала и да премине към плажния волейбол, пише Corriere Della Sera.

Според изданието 35-годишният играч иска да се опита да се класира за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, но това да стане в плажния волейбол, тъй като вратата към националния отбор на Италия е затворена за него при сегашния селекционер Фердинандо Де Джорджи.

"Зайцев обмисля дали си струва да опита да прекара още един сезон в залата и след това да се посвети на плажа през пролетта или дори сега да напусне класическия волейбол, за да се отдаде напълно на ново приключение на пясъка", пише в материала на колегата Пиерфранческо Катучи.

Иван Зайцев е контузен! Бъдещето? На изток

Иван Зайцев напусна гранда Кучине Лубе (Чивитанова) след края на сезона, където игра през последните три години. Интерес към него в момента има от вицешампиона на Италия Монца и Верона, както и от полски и японски клубове.

Плажният волейбол може да се нарече старата любов на Зайцев. През далечната вече 2008-а година той стана шампион на Италия в двойка с Джорджо Доменгини и през 2009-а участва в Световния тур. Сега партньорът на Зайцев може бъде сребърният медалист от Олимпиадата в Рио 2016 Даниеле Лупо.

На 20-22 юни те ще играят на турнира King and Queen of the Beach в Алба Адриатика (Терамо). В турнира ще вземат участие още няколко известни играчи от класическия волейбол - капитанът и център на Монца Томас Берета, новият разпределител на Лубе Сантиаго Ордуна, както и посрещачът Симоне Пароди и либерото Андреа Маркизио от Серия А2.