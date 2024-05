Де Бройне вече е вторият с най-много асистенции в Премиър лийг

🤴🏼🇧🇪 Kevin de Bruyne with an assist again… and he’s second in the all-time Premier League assist rankings with 112, overtaking Cesc Fabregas.



🥇 162 - Ryan Giggs

🥈🆕 112 - Kevin De Bruyne

🥉 111 - Cesc Fabregas



What a player. 🧞‍♂️ pic.twitter.com/n96NTWX8eB