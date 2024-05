Аталанта спечели важния сблъсък с Рома и прати Болоня и Юве в ШЛ

22x3 - Atalanta's players involved in at least 22 goals (goals+assist):



22 - Charles De Ketelaere (13G + 9A)

22 - Gianluca Scamacca (17G + 5A)

22 - Teun Koopmeiners (15G + 7A)



Only Man City and Bayer Leverkusen (4) have more in the Big-5 Euro leagues in 23/24 all comps.



Trio. pic.twitter.com/RQ4vkw03KD