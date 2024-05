Победата на Борусия над ПСЖ предреши големия сблъсък между Бундеслигата и Премиър лийг

🚨🇩🇪 Top 5 from Bundesliga will enter the Champions League next season!



All five clubs are confirmed now:



✅ Bayer Leverkusen

✅ Bayern Munich

✅ Stuttgart

✅ Leipzig

✅ Borussia Dortmund



- Stuttgart, Leipzig and Borussia Dortmund secured the 2024/25 Champions League tonight!