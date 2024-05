Президентът на Байерн: Водим разговори с Рангник

Herbert Hainer bestätigt Gespräche mit Ralf Rangnick nach dem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel. „Wir sind in sehr guten Gesprächen“, so Hainer. Rangnick gilt als Wunschkandidat des Vereins für die Trainerposition. Eine Entscheidung wird noch in dieser Woche erwartet. ✅⚽️ pic.twitter.com/xEG4q2zEjG