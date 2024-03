Topps представи официалните карти Match Attax за Европейското първенство

Fanatics Collectibles съобщи, че официалните колекционерски карти Match Attax на Topps за Европейското първенство в Германия идното лято ще се предлагат в магазините от 26 март.

Колекцията е пълна със звезди от всички участващи отбори и включва вълнуващи специални видове карти от световноизвестната марка Match Attax, които запалянковците познават и обичат, включително специални карти „Легенди“, карти „Автографи“ и „Реликви“, редки карти „Златно съкровище“, „Хромирани емблеми“ и карти „Енергия“ - изключително рядка карта в чест на цялостната кариера на Кристиано Роналдо, и много други!

Картите се предлагат в единични опаковки на цена от 4.99 лева, опаковки от 19.99 лева, големи опаковки от 19.99 лева, цели кутии от 29.99 лева, допълнителни кутии от 19.99 лева, еко опаковки от 14.99 лева и други варианти. За пълен списък с продуктите и цените посетете Topps.com.

Официалният доставчик на колекционерски карти и стикери за Европейското първенство Topps отпразнува важната премиера, като представи втората част от поредицата от три клипа с глобалния посланик на марката Topps Жозе Моуриньо като част от промоционална кампания за продуктите си за финалите през идното лято.

Първият клип бе показан на 15 февруари и беше гледан над 28 милиона пъти в различните социалните медии и дигиталните платформи към днешна дата.

Можете да видите втория клип ТУК. В новия клип Моуриньо е в затъмнена стая в офиса на Fanatics Collectibles, където известният мениджър гледа на карти Таро на служител на Topps.

Интересното в случая е, че картите всъщност са официалните карти Match Attax за Европейското първенство, на които виждаме футболни легенди като „галактикото“ Зинедин Зидан и „най-великия за всички времена“ Кристиано Роналдо.

Патрик Рауш (Patrick Rausch), главен маркетингов директор на Fanatics Collectibles за Европа, Близкия изток и Африка:

„Европейското първенство по футбол през 2024 г. наближава и се вълнуваме, че запалянковците могат да започнат да събират официалните карти Match Attax. Това е една от най-вълнуващите колекции досега и едва ли има по-добър начин да отбележим този повод, отколкото със следващия клип от поредицата ни със Специалния!

„Предишните ни клипове с Жозе Моуриньо събраха милиони гледания от цял свят и нямаме търпение да видим как ще реагират запалянковците и колекционерите на специалното му гледане на Таро с карти Match Attax!“ Като официален лицензиран партньор на UEFA до 2028 г. Topps ще предложи изключителни колекционерски карти, стикери и артикули за Европейското първенство по футбол през 2024 г., както и други знакови събития, включително Европейското първенство за жени през 2025 г. и Европейското първенство през 2028 г.

Поредицата от три клипа с Жозе Моуриньо е създадена и продуцирана от Jung von Matt SPORT.

Относно Topps

Основана през 1938 г., Topps е марката за луксозни колекционерски карти на създадената през 2021 г. компания за физически и дигитални колекционерски карти от следващо поколение Fanatics Collectibles, която е филиал на глобалната платформа за дигитални спортове Fanatics Retail Group. Чрез Topps Fanatics Collectibles носи радост и забавление на потребителите с разнообразно и ангажиращо продуктово портфолио на няколко платформи, което включва физически и дигитални колекционерски артикули, колекционерски карти, игри с колекционерски карти, стикери и албуми за събиране, сувенири и специални организирани събития. Fanatics Collectibles създава колекционерски карти за Шампионската лига на Европа по футбол, Мейджър Лийг Бейзбол, Мейджър Лийг Сокър, Бундеслигата, Националната хокейна лига, Формула 1, „Междузвездни войни“, Garbage Pail Kids® и други. Topps Digital Sports & Entertainment се свързва с хора от цял свят, които теглят приложенията, включително Topps® BUNT®, TOPPS® KICK®, Star Wars™: Card Trader by Topps®, Topps® NHL SKATE™, Marvel Collect! by Topps® и Disney Collect! by Topps®. За допълнителна информация посетете fanaticsinc.com, topps.com, play.toppsapps.com.

Относно Fanatics

Fanatics изгражда водеща глобална платформа за дигитални спортове. Компанията разпалва страстите на спортните запалянковци от цял свят и увеличава максимално присъствието и обхвата на стотици партньори от спортната сфера в глобален мащаб, като предлага иновативни продукти и услуги чрез Fanatics Commerce, Fanatics Collectibles и Fanatics Betting & Gaming, за да могат почитателите да купуват, колекционират и залагат. Чрез платформата на Fanatics спортните запалянковци могат да пазаруват лицензирани артикули, тениски, лайфстайл и ежедневни продукти, шапки и други стоки, да събират физически и дигитални колекционерски карти, спортни сувенири и други дигитални активи, и да залагат, докато компанията изгражда платформата си за спортни залози и електронни игри. Fanatics има изградена база от данни с повече от 100 милиона спортни запалянковци от цял свят, глобална партньорска мрежа с над 900 спортни организации, включително големи национални и международни професионални спортни лиги, отбори, асоциации на играчи, атлети, знаменитости, колежи и колежански първенства.

(В материалът има продуктово позициониране)