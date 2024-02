Руди Фьолер не вярва, че Чаби Алонсо ще напусне през лятото

DFB-Sportdirektor Rudi Völler in der Sendung "BILD Sport" bei WELT TV auf die Frage, warum Thomas Tuchel die Bayern-Spieler nicht in den Griff bekommt und ob die Schuld an Tuchel zu groß ist und die Spieler vielleicht dran schuld sind: "Ich will es mal so ausdrücken. pic.twitter.com/ZA2M0Kb8eE