Принц Хари "лети" с близо 100 км/ч на писта за бобслей

Harry: “Let’s keep going till the sun goes down”



Supporter: “Meghan you godda go!”



Princess Meghan: “No Way!” lol



Harry: “You Go!”



Prince Harry and Meghan The Duke and Duchess of Sussex humor is everything❤️



I see why these stanking h@es mad.#InvictusGames #HarryandMeghan pic.twitter.com/zLrIv2ZWPQ