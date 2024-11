Алберт не можа да повтори силния първи манш на "Диаманта на Алпите"

🏆 CLEMENT NOEL WINS THE SLALOM IN GURGL 🏆



He wins again after the victory in Levi! 12th World Cup victory in Slalom!



🥈 2nd place for @jakobsen_kristoffer

🥉 3rd place @atleliemcgrath #fisalpine #worldcupgurgl #skiverrückt #gurgl #wintersport pic.twitter.com/GTU8sJAPYA