Ярл Магнус Рийбер завоюва рекордна 5-а Световна купа

🚨MILESTONE🚨



📣 First World Cup podium for the German guy David Mach 🇩🇪 in Otepää today! 🇪🇪👏 Well deserved, David! 🥳#fisnoco #nordiccombined #worldcup #wintersport #ski @OtepaaWorldCup @dsv_aktuell @skiverband pic.twitter.com/ByYwEPIe8A