Осасуна най-после дочака победа над Реал Сосиедад в Ла Лига

🚨🚨| Real Sociedad continues a fourth match 𝐖𝐈𝐓𝐇𝐎𝐔𝐓 a victory and they face PSG in the Champions League in 4 days. 😬🇪🇸



➖ Vallecano (0-0)

➖ Girona (0-0)

➖ Mallorca (0-0)

❌ Osasuna (0-1 ) pic.twitter.com/kbB6YZtvGI