Без промяна в състоянието на Везенков

G Jordan Poole (Illness) - Questionable

C Marvin Bagley (Back) - Questionable

G Damion Lee - OUT

C Bol Bol (Foot) - Probable

Gueye and Krejci - OUT(ATL)

F DeAndre Hunter (Knee) - Questionable

F Sasha Vezenkov (Ankle) - Questionable

C Jontay Porter (Back) - Doubtful



(2/6)