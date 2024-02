Португалски клуб привлече 45-годишния зет на Парис Хилтън

O Länk Vilaverdense, penúltimo classificado da II Liga de futebol, inscreveu no último dia do mercado três jogadores estrangeiros, um deles o norte-americano Courtney Reum, com 45 anos, sem passado como profissional.



