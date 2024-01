Алкарас: Винаги слушам Eye of the Tiger преди мач

Втората ракета в света Карлос Алкарас, заяви, че се настройва за мачовете си с песента Eye of the Tiger от филма "Роки". Алкарас спечели мача от втория кръг на Откритото първенство на Австралия срещу италианеца Лоренцо Сонего.

"Преди мач винаги слушам песните Eye of the Tiger и Heart On Fire. Тази музика много ме мотивира. Аз съм голям фен на Роки Балбоа. Тези песни ми напомнят за цялото му обучение в този филм“, каза Алкарас на пресконференция.

Алкарас преодоля Сонего

Алкарас ще играе срещу китайския тенисист Шън Цзюнчън в следващия кръг.

