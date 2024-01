Унион си тръгна с точка от Фрайбург

500 - Freiburg's Christian Streich is the seventh manager in BL history to reach 500 points with one club after Otto Rehhagel, Thomas Schaaf (both Bremen), Udo Lattek (Bayern), Hennes Weisweiler (Gladbach), Jupp Heynckes (Bayern) and Ottmar Hitzfeld (Bayern). Milestone. #SCFFCU pic.twitter.com/bhl5zmjKvJ