Лудогорец праща бранител под наем във второто ниво на Бразилия

Guarani encaminha contratação de Pedro Henrique para próxima temporada.



Bugre tem negociação avançada para sacramentar empréstimo do zagueiro junto ao Ludogorets até o final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024.



Apuração com @iversonfnds.



📷: Ricardo Duarte pic.twitter.com/FpAVc6tENm