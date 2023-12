Швеция победи Канада на световното по хокей за младежи

Game over. Onto the next. 🇨🇦🇸🇪



Match fini. On se concentre sur le prochain match. 🇨🇦🇸🇪



📊 https://t.co/N0Lflkvqf0

📊 https://t.co/jeL949jX87#WorldJuniors | #MondialJunior pic.twitter.com/aTsMgt38qX