Ощетен ли беше Ювентус срещу Дженоа?

🔍 Come confermato da Marelli a DAZN, manca un rigore nettissimo per la #Juventus per evidente tocco col braccio di #Bani e un cartellino rosso a #Malinovskyi per l’intervento killer su Yildiz.



Episodi che non possono essere un alibi ma che è impossibile non citare.#GenoaJuve pic.twitter.com/Ys0FueJyVQ