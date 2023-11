Симеоне повтори впечатляващо постижение на Фъргюсън и Венгер

💯 - The 3 managers to reach at least 1⃣0⃣0⃣ @ChampionsLeague matches in charge of a single club



190 - Sir Alex Ferguson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Man United🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿)

177 - Arsène Wenger🇫🇷 (Arsenal🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿)

100 - Diego Simeone🇦🇷 (@Atleti🇪🇸)#UCL #FEYATL pic.twitter.com/QMl5rBk6v2