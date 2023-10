Сблъсъци на фенове с полицията белязаха мача Ланс - ПСВ Айндховен

🇳🇱Vandaag zijn er meerdere confrontaties geweest tussen PSV en Lens supporters.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿There were several confrontations between PSV and Lens supporters today.



🇫🇷Plusieurs affrontements ont eu lieu aujourd'hui entre les supporters du PSV et ceux de Lens.#PSV #Lens #RCLens #LENPSV pic.twitter.com/6VrmC1fpYD