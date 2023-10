България със сериозно присъствие на Световното по борба за ветерани

България ще има сериозно присъствие на световното първенство по борба за ветерани, което стартира в Лутраки (Гърция) от вторник.

26 наши състезатели ще излязат на тепиха. Сред най-титулуваните е Ремзи Осман, който ще преследва осма титла в свободния стил. Той ще стартира в категория до 62 кг.

Двама от тях - Светослав Димитров и Ивайло Саров ще участват и на двата стила.

Отборът тръгва с двама треньори - Айлин Кудрет и Даниел Банков.

Наш съдия на първенството ще бъде Милен Иванов, а Александрина Кашинова ще се явява за международна категория.