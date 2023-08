Без проблеми за Щутгарт и Херта в ранните мачове от Купата на Германия

⏹ Und dann ist Schluss in Reutlingen. Der VfB zieht durch den verdienten 4:0-Sieg gegen die TSG Balingen in die zweite @DFB_Pokal-Runde ein. Den Treffer in Hälfte zwei erzielt @wataru0209. Stark, Männer! ⚪🔴💪#VfB | #BALVfB 0:4 pic.twitter.com/MELJE0ygcH