Рованпера най-бърз в шейкдауна преди рали "Финландия"

#WRC 🇫🇮 Shakedown ✅ At taste of what is to come 🙌🏼



1. Rovanperä 01:56.3

2. Evans 1:57.1

3. LAPPI 1:57.4

4. Tänak 1:57.5

5. Katsuta 1:57.7

6. NEUVILLE 1:58.2

7. Loubet 1:58.4

8. SUNINEN 1:58.9#HMSGOfficial #ForCraig #RallyFinland pic.twitter.com/hrIZeH6Do5