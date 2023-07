Александър Везенков застава зад новия проект Sofia Eagles

В София стартира нов баскетболен проект, който ще се стреми да изгради следващите звезди на България. Sofia Eagles е част от ESG стратегията на българската логистична компания EuroSpeed. „Основаната ни цел е популяризиране на баскетбола в България сред най-малките, ангажиране на повече спортуващи деца и разбира се изграждане на следващите звезди в този спорт. Ние вярваме, че всяка една успешна компания в България трябва да е активно ангажирана с локалната си общност. Изключително сме щастливи, че най-голямата ни звезда в момента, Александър Везенков, застана зад проекта и имаме неговата подкрепа на всяко едно ниво“, споделя Николай Рашков, оперативен директор на EuroSpeed.

Структурата на клуба е изградена по модел на водещи отбори в Европа, като иновативната програма за работа с подрастващи е хибриден модел на две от най-добрите школи на континента. Екипът е воден от треньори със значителен опит в работата с млади играчи, възпитаници на програмата FIBA Europe Coaching Certificate (FECC).

Отборът разполага с 6 закрити мултифункционални игрища, разположени в две спортни бази. Всяко игрище е с по 6 коша и настилка с най-висок международен стандарт за качество.

Екипировка на отбора е осигурена от GSA, официален партньор на отборите от Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос и Жалгирис. Компанията специализира в производството на висококачествени спортни дрехи, изцяло произведени в Европа и с минимален въглероден отпечатък от дейността си. Освен лидер в баскетболната екипировка, GSA e компания с ясно заявена позиция за достига на изцяло нулеви вредни емисии.

„Нашата мисия е цялостна подготовка на младите играчи, която да даде възможност за максимално развитие на индивидуалните качества на всеки. Целта ни е следващите няколко години Sofia Eagles да селектира и развие играчи от България, които да станат част от националните селекции при подрастващите, както и най-силните баскетболни първенства“, споделя Христо Ценов, Спортен Директор на проекта.

Volkswagen, като един от най-обичаните и разпознаваеми в България автомобилни брандове и дългогодишен бизнес партньор на компанията, припозна мисията и целите ни и ни подкрепи в това начинание. „Ние във Volkswagen вярваме, че няма смисъл от успеха и не сме истински големи, ако не оказваме ползотворна промяна на средата и на обществото ни. Щастливи сме, че споделяме еднакви ценности с хората и компаниите, с които работим и можем заедно да реализираме стойностни проекти. Привилегия и отговорност за Volkswagen е да подкрепи кауза, която насърчава спорта при децата от най-ранна възраст“, заяви бранд мениджърът на Volkswagen за България Нестор Несторов.

Освен, че в последните години Volkswagen се движи уверено по пътя way to ZERO, като се стреми да елиминира въглеродния отпечатък върху планетата, марката се фокусира върху потребителите си, техните различни и уникални нужди, което е видимо от продуктовата им гама, както и онова, което ги прави истински хора – емоциите. „Децата трябва да бъдат насърчавани и вдъхновявани, за да пораснат уверени в себе си, но и да разбират силата на отбора и дисциплината. Вярваме, че отборен спорт като баскетбола може да им даде това“, допълват още от Volkswagen.