Марсилия подписа със сенегалец от Уотфорд

Official, confirmed. Big move for OM as they sign Ismaïla Sarr on permanent deal from Watford for €13m plus add ons — five year contract 🔵



◉ Pierre Emerick Aubameyang;

◉ Geoffrey Kondogbia;

◉ Ismaïla Sarr;

◉ Renan Lodi. pic.twitter.com/g7CeGOBL8X