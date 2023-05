Проследете на живо всички мачове от Мейджъра в Париж

Последният CS:GO Мейджър в историята на CS:GO е в разгара си. Днес ще се изиграят цели осем срещи от Legends stage на BLAST Major Paris, като ще научим както първите имена, които ще продължат към плейофите, така и тези, които ще напуснат турнира без нито една победа.

Шампионът в Париж ще заработи 500 000 долара от общия награден фонд, който е в размер на 1 250 000 долара.

Ето и всички мачове от днешния ден:



12:30 часа:

Natus Vincere – Ninjas in Pyjamas

Fnatic – GamerLegion



14:00 часа:

ЕNCE – Into the Breach

Apeks – Bad News Eagles



15:30 часа:

Team Liquid – Heroic

Monte – Team Vitality



19:30 часа:

FURIA – G2 Esports

9INE – FaZe Clan



Гледайте на живо!

Снимка: BLAST