Рекорден брой български участници на Wings for Life World Run

Рекорден брой участници от България ще бягат заедно на 7-ми май, точно в 14:00ч. за тези, които не могат! За пръв път в 7-годишната история на каузата в страната, Wings for Life World Run има организирани групи в София, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново!

Към момента записалите се участници са над 300, като 100% от всички дарения под формата на стартова такса отиват за проучвания с цел да се намери лек на хора с гръбначно-мозъчни травми. Бягането набира все по-голяма популярност в страната, а сред посланиците на каузата са рекордьорът в планинското бягане Кирил Николов - Дизела, водещият Део, лекоатлетката Карин Околие, популярният в социалните мрежи треньор Иван Георгиев (@vanko_pumprun), както и неправителствени организации като фондация GLAS (gays and lesbians accepted in society), Greenpeace България, СК Бегач, СК iRun и много други. Атлетите на Red Bull - парапланеристът Веселин Овчаров и кайт-сърфистът Никола Абаджиев също ще бягат в Борисовата Градина, София с останалите участници от града. Пара-олимпиецът Владимир Гюров, заедно с първия български отбор по баскетбол в колички - София Балкан за пореден път застават зад каузата.

Заради уникалния формат на състезанието, всички приели каузата гръбначните увреждания да станат напълно лечими, могат да бягат заедно с разработения Wings for Life World Run App, независимо къде по света се намират. За да е част от бягането и глобалното класиране, всеки участник трябва да има инсталирано приложението Wings for Life World Run App, достъпно за iOS и Android. След успешно дарение в платформата от миниум 8 евро за страната, участникът е регистриран в глобалната Wings for Life World Run система. Бяганията започват точно в 14:00ч. българско време, едновременно в над 190 държави по цялото земно кълбо. Преди даване на общ старт на бягането, приложението трябва да е успешно активирано на телефона на участника.