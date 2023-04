Тами Ейбрахам: Във футбола никога не знаеш какво те очаква зад ъгъла

Нападателят на Рома Тами Ейбрахам коментира слуховете за своето бъдеще. Той заяви, че желанието му е да продължи да носи екипа на "вълците", но също така допълни, че във футбола никога не знаеш какво те очаква зад ъгъла и всичко може да се случи.

"Преди да дойда тук разпитах Жоржиньо и Рюдигер за Италия и те ми казаха, че Рома е страхотен клуб. Гледал съм ги по телевизията в Шампионската лига и имах някаква идея какво ме очаква, но идването ми тук бе лудо изживяване. Феновете ме очакваха на летището", сподели Ейбрахам пред Four Four Two.

"Във футбола никога не трябва да казваш никога. В момента съм фокусиран изцяло върху Рома. Искам да завършим сезона по възможно най-добрия начин. В момента не мисля за друго, освен за това как да покажа най-доброто от себе си тук. Нямам проблеми и да се завърна в Англия, не бързам за никъде. Футбол може да играеш навсякъде. Може да остана в Рома още десет години, а може и да не остана. Във футбола никога не знаеш какво те очаква зад ъгъла", допълни англичанинът.

Снимки: Imago