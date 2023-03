Кристоф Уинтерлинг от Болоня взе участие в семинар на Ботев (Пд)

Кристоф Уинтерлинг от ФК Болоня взе участие в инициатива на Ботев (Пловдив). Това бе третият от поредицата семинари, организирани от Ботев, с фокус върху обмена на професионален опит между клубовете и развитието на футболните клубове в страната.

Кристоф има повече от 22 години опит в международния спортен маркетинг. Оглавявал е Маркетинг отдела на Адидас за Италия, а в периода 2012 – 2014 е Маркетинг директор на „Рома“.

В последните 9 години има водеща роля в седем-кратния шампион на Италия – ФК „Болоня“, като Маркетинг и търговски директор.

Работи върху спонсорства, както на глобално, така и на национално ниво, които позволяват на Клуба да се развива стремглаво в бизнес отношение. Като резултат от това се ражда проектът WE ARE THE PARTNERS Business App - ексклузивно бизнес приложение за компании, които споделят ценностите и подкрепят развитието на клуба. Апликацията позволява достъп до ексклузивно съдържание, създаване на нови бизнес контакти и запознанства, както и възможност за брандиране на определени раздели на приложението.

ФК „Болоня“ успешно развива Hospitality зоните на стадиона, както в дните на домакинските мачове, така и за различни събития от нефутболен характер.

Една от уникалните възможности, които клубът предлага на своите фенове и партньори, е pitch-side booth – ексклузивна ложа, разположена непосредствено до футболния терен. Последното попълнение в клубното портфолиото е WeAreOne Ticketing App, което улеснява закупуването на билети онлайн и достъпа до стадиона.

Ботев Пловдив изказва стоите благодарности към Кристоф и всички присъстващи, които взеха активно участие в онлайн семинара. Клубът продължава да развива инициативата, добавяйки клубове и професионалисти от различни европейски държави.

