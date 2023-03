Деси Косева за Let's Move for A Better World 2023: Заедно ще успеем в тази кауза да бъдем здрави

Let's Move for A Better World 2023: Благотворителната кампания на TECHNOGYM в подкрепа на движението и активния начин на живот се завърна от 14 до 31 март.

Technogym, марката лидер в света на фитнес и уелнес индустрията, обяви старта на Let’s Move for a Better World 2023, новото издание на тази глобална социална кауза, създадена да вдъхновява и мотивира хората да спортуват и да промотира здравословния начин на живот.

От 14 до 31 март хората, спортуващи във фитнес клубове, които участват в инициативата, ще имат възможност да събират moves, единица на Тechnogym за измерване на движенията. При достигане на определен лимит фитнес клубът печели фитнес оборудване, което се дарява на не-правителствена организация по избор.

Екип на Sportal.bg посети Atama Wellness Club и говори специално с маркетинг мениджъра на “Атама” Десислава Косева за благотворителната кампания Let's Move for A Better World 2023.

“Добре дошли в “Атама”. “Атама” е компания на 32 години. Компания, която не само създава, но и утвърждава здравословния начин на живот. Винаги сме се стремели да подкрепяме най-добрите световни практики за здраве и движение. Поводът днес да сте тук е стартът на най-голямата социална глобална кампания в подкрепа на движението Let's Move for A Better World 2023, която е организирана от Тechnogym. Кампанията се провежда за 7-ма поредна година. Като тази година има изключително голям брой участници - над 50 държави и 1250 фитнес клуба. “Атама” за пръв път тази година организира тази кампания в България, като организатор и оператор с нашия прекрасен фитнес център. Имаме и уникалната подкрепа от нашите клиенти и партньори NEXT LEVEL, които също подкрепиха инициативата. Заедно с тях работим в посока да реализираме по най-добър начин кампанията”, заяви Десислава Косева в специално интервю за Sportal.bg.